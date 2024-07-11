Инициативу посмертно присвоить Артему Маркину звание «Почетный гражданин Владимирской области» поддержали на региональном уровне. Первый замгубернатора Дмитрий Лызлов провел заседание

Инициативу посмертно присвоить Артему Маркину звание «Почетный гражданин Владимирской области» поддержали на региональном уровне. Первый замгубернатора Дмитрий Лызлов провел заседание областной комиссии, которая и рассматривала вопрос о присвоении звания. Дмитрий Лызлов, первый зам. губернатора Владимирской области Вся жизнь Артёма Эдуардовича была посвящена популяризации классической музыки, созиданию и развитию культуры, общественной деятельности. Артём Маркин известен не