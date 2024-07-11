Как проходит приемная кампания во Владимирском государственном университете? Приемная кампания в...

Как проходит приемная кампания во Владимирском государственном университете?Приемная кампания в ВлГУ в самом разгаре. Насколько хорошо налажен прием документов в опорный вуз нашей области, проверила Ольга ХохловаОльга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Порадовало, что сегодня конкурс на сегодняшний день уже большой конкурс на разные специальности. Конечно, меняется, время идет молодежь совершенно другая и в основном ребята подают через гос услуги, не заходя в приемную комиссию. Я не знаю хорошо это или плохо, наверное, это удобно. Удобно молодым людям, потому что они подают не в один вуз не на одну специальность.Вчерашние выпускники выбирают будущую профессию. Владимирский госуниверситет принимает в этом году документы на более чем 100 направлений. Бюджетных мест на очную форму бакалавриата более 1200, также есть заочная, очно-заочная, магистратура и специалитет.По словам ректора ВлГУ Анзора Саралидзе, в этом году приемная компания отличается порядком предоставления целевых мест. В этом заслуга множества предприятий региона, которые хотят видеть выпускников на своих рабочих местахАнзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Очень много заявлений, где студенты собираются поступать в наш университет, конечно, конкурсный отбор еще покажет, как это все пройдет, но мы готовы уже, мы ждем студентов, мы для этого все подготовили все необходимое, чтобы они могли учиться у нас и будем ждать их 1 сентября в нашем университете.