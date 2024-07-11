Общественники народного фронта просят обратить внимание на ситуацию с Курсантским сквером. По мнению активистов, забор из кирпичной кладки может рухнуть в любой момент. Напомним, недавно в

Общественники народного фронта просят обратить внимание на ситуацию с Курсантским сквером. По мнению активистов, забор из кирпичной кладки может рухнуть в любой момент. Напомним, недавно в том же сквере на шестилетнего мальчика упала мемориальная плита. Теперь, как считают общественники, небезопасно находиться и рядом с ограждением. Судя по фото, «жить» забору осталось недолго: видно основание, кирпичную