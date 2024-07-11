На Яндекс картах появились объемные изображения главных достопримечательностей Владимира и Суздаля. Соответствующая новость опубликована в новостях компании. Теперь главные

На Яндекс картах появились объемные изображения главных достопримечательностей Владимира и Суздаля. Соответствующая новость опубликована в новостях компании. Теперь главные архитектурные шедевры городов Золотого кольца России стали трехмерными. Речь идет о достопримечательностях Иванова, Ростова Великого, Костромы, Ярославля, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Суздаля и Владимира. Из новостей компании «Яндекс» Среди самых популярных достопримечательностей Золотого кольца по числу запросов