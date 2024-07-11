Скорее исключение, чем правило. Почему кондиционеры редкость для общественного транспорта Владимира? Таким вопросом часто задаются пассажиры автобусов и троллейбусов. Зайдя в салон,

Скорее исключение, чем правило. Почему кондиционеры редкость для общественного транспорта Владимира? Таким вопросом часто задаются пассажиры автобусов и троллейбусов. Зайдя в салон, необорудованный кондиционером, сразу появляется желание побыстрее из него выйти, признаются жители областной столицы. И, к сожалению, вздыхают многие, таких автобусов, где все же можно почувствовать прохладный обдув, единицы. Вот что конкретно говорят опрошенные