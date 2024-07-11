Правоохранители добиваются ремонта автодороги по улице Лесной в селе Бабаево Собинского района.

Правоохранители добиваются ремонта автодороги по улице Лесной в селе Бабаево Собинского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что дорога находится в плачевном состоянии. В частности, на ней отсутствует покрытие, не организован водоотвод, имеются многочисленные неровности. Всё это затрудняет проезд, а также угрожает безопасности участников движения.Ещё в мае текущего года в адрес главы администрации Воршинского сельского поселения было внесено представление, однако дорогу в нормативное состояние не привели. Тогда прокурор обратился в суд.«Восстановление нарушенных прав участников дорожного движения находится на контроле межрайонной прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.