Смотрите Вести в 9.00: благоустроенные дворы и первая научная детская площадка Опасная вода -...

Смотрите "Вести" в 9.00: благоустроенные дворы и первая научная детская площадкаОпасная вода- Ситуация на воде продолжает быть тревожной. Сколько уже утонувших с начала купального сезона и как переломить ситуацию?Благодворье- А теперь благоустроенные дворы и первая научная детская площадка. Как преобразится Киржачский район в ближайшее время в рамках новой программы?Дом-амфибия- Муромские кемпботы готовятся покорять малые и большие реки региона. Как оборудован плавучий дом и что умеет?