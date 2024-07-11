Смотрите Вести в 9.00: благоустроенные дворы и первая научная детская площадка
Опасная вода
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Смотрите "Вести" в 9.00: благоустроенные дворы и первая научная детская площадка
Опасная вода
- Ситуация на воде продолжает быть тревожной. Сколько уже утонувших с начала купального сезона и как переломить ситуацию?
Благодворье
- А теперь благоустроенные дворы и первая научная детская площадка. Как преобразится Киржачский район в ближайшее время в рамках новой программы?
Дом-амфибия
- Муромские кемпботы готовятся покорять малые и большие реки региона. Как оборудован плавучий дом и что умеет?