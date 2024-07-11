Он хотел воевать против России.

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали жителя Коврова, который пытался уехать на территорию Украины. Он хотел воевать против российской армии. Сейчас мужчину арестовали. Подробнее — в материале .Связался с разведкойВсе началось с постов в интернете. Мужчина размещал в соцсетях тексты, содержащие «признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и формирующие негативное отношение» к спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.«С начала специальной военной операции я ее не поддерживал и в связи с этим размещал в сети различные комментарии и материалы, которые осуждают СВО, российские власти и оправдывают украинские вооруженные формирования», — говорит местный житель на видео.После с ним связались сотрудники украинской разведки. Неизвестные предложили мужчине фотографировать дома и социальные объекты, находящиеся в аварийном состоянии. Он передавал кадры в интернете.Вербовщики в интернетеВ октябре прошлого года в мессенджере Telegram он связался с вербовщиками. Мужчина решил вступить в националистическую проукраинскую организацию, которая запрещена на территории России.После он получил бланк анкеты для военной службы и заполнил данные. Житель Коврова решил уехать на Украину, чтобы вступить в структуру. Он купил билет и сел на поезд до Москвы.«Однако фигурант не довел данное преступление до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области», — добавили в ведомстве.Задержанного обвинили по двум статьям — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Приготовление к участию в террористической организации».Расследование уголовного дела продолжается.