Температура воздуха во Владимирской области превысит средние многолетние показатели сразу на 3-4...

Температура воздуха во Владимирской области превысит средние многолетние показатели сразу на 3-4 градусаСубтропический гребень, вытянувшийся в центр Европейской России, превысит средние многолетние показатели температуры воздуха во Владимирской области сразу на 3-4°. Небо будет ясным и солнечным, обойдется без осадков.В пятницу, 12 июля 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +27°С, а к вечеру незначительно спадет до +23°С.Восточный ветер будет двигаться со скоростью 1 м/с.Показатель влажности - 57%.В Гидрометцентре прогнозируют немного повышенное атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.Народный прогноз на 12 июля:На Руси верили: желтые облака на небе предупреждают про осадки; если лягушки много и громко квакают, то тепло до конца лета простоит; если росы нет, то пойдёт дождь.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений