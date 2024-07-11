Температура воздуха во Владимирской области превысит средние многолетние показатели сразу на 3-4...
Температура воздуха во Владимирской области превысит средние многолетние показатели сразу на 3-4 градуса
Субтропический гребень, вытянувшийся в центр Европейской России, превысит средние многолетние показатели температуры воздуха во Владимирской области сразу на 3-4°. Небо будет ясным и солнечным, обойдется без осадков.
В пятницу, 12 июля 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +27°С, а к вечеру незначительно спадет до +23°С.
Восточный ветер будет двигаться со скоростью 1 м/с.
Показатель влажности - 57%.
В Гидрометцентре прогнозируют немного повышенное атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.
Народный прогноз на 12 июля:
На Руси верили: желтые облака на небе предупреждают про осадки; если лягушки много и громко квакают, то тепло до конца лета простоит; если росы нет, то пойдёт дождь.
Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений