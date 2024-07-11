В Гусь-Хрустальном трое мужчин предстанут перед судом за незаконное хранение наркотиков Трое...

В Гусь-Хрустальном трое мужчин предстанут перед судом за незаконное хранение наркотиковТрое жителей Гусь-Хрустального предстанут перед судом по обвинению в незаконном хранении наркотиков.В мае 2024 года сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину и его 44-летнего приятеля. В их машине был обнаружен сверток амфетамина массой 1,34 грамма.Другой факт полицейские задокументировали уже в июне, на этот раз - в лесу. Оперативники задержали 28-летнего жителя Гусь-Хрустального. Увидев полицейских, мужчина попытался избавиться от свертка с метилэфедроном массой 1,17 граммов, бросив его на землю.“Местным жителям предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере”, - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фигуранты признали свою вину. Уголовные дела переданы в суд.Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области