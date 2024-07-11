Во Владимирской области проводится ремонт автотрасс в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Во Владимирской области проводится ремонт автотрасс в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, на территории Камешковского района было восстановлено свыше трёх километров автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей». Об этом 11 июля рассказала регионального правительства.Отмечается, что специалисты положили на участок дороги новое асфальтобетонное покрытие, а также укрепили обочины щебнем. Также на объекте в районе населённых пунктов Бизимово и Ручей отремонтировали посадочные площадки и карманы для общественного транспорта.«Автодорога «Хохлово – Камешково – Ручей» пользуется популярностью у водителей, так как позволяет быстрее добраться до Шуи, Кинешмы, Палеха, расположенных в Ивановской области», - подчёркивается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.