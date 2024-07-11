В Киржаче “бизнесмен” лишился контрафактной продукции на 1,7 миллионов рублей С ноября 2020 года...

В Киржаче “бизнесмен” лишился контрафактной продукции на 1,7 миллионов рублейС ноября 2020 года по январь 2024 житель Киржача приобрел немаркированную табачную и алкогольную продукцию, которую стал хранить у себя дома и продавать своим знакомым.На такой “бизнес” обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли у мужчины более 3,4 тысяч пачек сигарет и 32,6 литров спирта и спиртосодержащей продукции. Общая стоимость товаров составила почти 1,7 миллионов рублей...“Киржачским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной табачной и алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере)”, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Теперь осужденный должен выплатить штраф - 400 тысяч рублей. Контрафактный алкоголь и табачная продукция будут уничтожены.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений