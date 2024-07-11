Киржачский районный суд вынес приговор местному жителю, у которого изъяли больше 3,4 тысяч пачек сигарет и 32,6 тысяч литров спирта и спиртосодержащей продукции. Как уточнили в прокуратуре,

Киржачский районный суд вынес приговор местному жителю, у которого изъяли больше 3,4 тысяч пачек сигарет и 32,6 тысяч литров спирта и спиртосодержащей продукции. Как уточнили в прокуратуре, контрафакт осужденный продавал своим знакомым. Установлено, что немаркированную продукцию фигурант закупал с ноября 2020 по январь 2024 года. Он хранил алкоголь и сигареты в гаражах, которые принадлежат ему