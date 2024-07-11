В Коврове перед судом предстанет заместитель начальника почтового отделения.

В Коврове перед судом предстанет заместитель начальника почтового отделения. Даму обвиняют в присвоении денежных средств с использованием служебного положения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что гражданка с 2022 по 2024 годы регулярно незаконно и безвозмездно брала из кассы наличные, которые тратила по своему усмотрению. Причинённый ущерб превысил 270 тыс. рублей.Отмечается, что обвиняемая полностью признала свою вину. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.