Супруги не жили вместе.

В Петушинском районе Владимирской области расторгли два фиктивных брака.Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства. Супруги не жили вместе и не состояли в отношениях. Брак помог мигрантам получить документы для деятельности в России.Так, один из союзов был официально зарегистрирован между гражданкой России и гражданином Узбекистана в январе 2021 года. Сейчас брак признали недействительным. По аналогичным причинам в суд направили еще один иск.Ранее в Петушинском районе миграционная служба .