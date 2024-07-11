В селе Большое Каринское Александровского района открылся новый Дом культуры В большом ДК есть...

В селе Большое Каринское Александровского района открылся новый Дом культурыВ большом ДК есть зрительный зал на 180 мест, библиотека с читальным залом, танцевальная студия, буфет. Созданы условия для маломобильных граждан. Также в здании имеется пост охраны, системы охранного телевидения и экстренной связи.Глава района Денис Кузнецов отметил, открытие нового центра повлияет на культурную жизнь села и позволит местным жителям разнообразить свой досуг.