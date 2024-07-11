Одного из владельцев оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Прокуроры Владимирской области принялись за владельцев аттракционов в парках региона. Многие из них были привлечены к ответственности за нарушения, как сообщила пресс-служба прокуратуры 11 июля.В Центральном парке был установлен аттракцион "Стереолайф-Прайм", который эксплуатировался без государственной регистрации. Владельца обязали устранить нарушения, а двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, хозяина аттракциона оштрафовали на 30 тысяч рублей.Аналогичные нарушения были обнаружены в Добросельском парке, где отсутствовали сведения о допуске 9 аттракционов к эксплуатации. Владельца также обязали устранить нарушения. Подобные недостатки были выявлены и в деятельности еще двух бизнесменов, всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 5 человек.