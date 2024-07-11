Во Владимире компания ЭнергосбыТ Плюс провела масштабный рейд по отключению света у крупных...

Во Владимире компания "ЭнергосбыТ Плюс" провела масштабный рейд по отключению света у крупных должниковПодробности в нашем материале.Когда квартиру отключают за долги рубильники опломбируют, но некоторые должники вскрывают щиток и снимают пломбу продолжая пользоваться электроэнергией уже незаконно. Такое самовольное подключение грозит административным штрафом и заявлением в полицию.В начале июля "ЭнергосбыТ Плюс" направил 164 заявлений о возбуждении административного производства в отношении "самовольщиков" В этой же квартире, по словам соседей, уже давно никто не живет.- Ее кто-то купил много лет назад, но они тут вообще не появляются их вот уже много лет нет совершенно здесь, мы вообще не знаем их и ни разу не видели. Полиция приходила про них спрашивала они здесь вообще не появляются.Если жильцов нет дома уже много лет, вопрос: кто тогда сорвал недавно поставленные пломбы?Впрочем, несмотря на конкретно эту ситуацию, ограничения - один из самых эффективных способов воздействия на должников.Юлия Хазова, руководитель отдела по досудебной работе с физическими лицами Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- Сегодня нашей компанией был проведен массовый рейд в Ленинском и Октябрьском районе. Все должники получили у нас сначала уведомления не менее чем за 30 дней о предстоящих ограничениях. В большинстве случаев должники до ограничения приходят и оплачивают задолженность, а также могут обратится в нашу компанию для заключения соглашения о рассрочке.Сотрудники компании обошли и проверили более 90 адресов, по которым собственники накопили долги -от 7000 до 158 000 рублей.Добросовестных же клиентов Энергосбыт Плюс наоборот поощряет специальными акциями. Например, этим летом при погашении долгов и оплате счетов до 5 числа клиенты могут выиграть смартфон. Платить всегда нужно вовремя, чтобы остаться и с электричеством и даже с подарками.Федор Лалакин, Илья Хлудов, "Вести Владимир"