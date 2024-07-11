Во Владимире в 195 домах временно отключат горячую воду В пресс-службе администрации Владимира...

Во Владимире в 195 домах временно отключат горячую водуВ пресс-службе администрации Владимира сообщают: С 00:00 12 июля (пятница) до 14:00 14 июля (воскресенье), в связи с производством ремонтных работ планируется прекращение поставки ГВС потребителям по следующим адресам:ул. Луначарского 5а, 13, 13а, 15, 28,ул. Батурина 14,ул. Михайловская 8а,ул. Сакко и Ванцетти 41а,ул. Горького 5,ул. Стрелецкая 30а, 32, 36а,ул. 9 января 1, 1а, 2, 3, 4а, 7,ул. Казарменная 5, 5а, 9, 9а,ул. МОПРа 12, 12а, 13, 15,ул. Ломоносова 1,ул. Пичугина 11а, 11б, 13,ул. Ново-Ямская 2, 2а, 4, 6, 16, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 26, 27, 29, 29а, 31, 31а, 34а,Ново-Ямской пер. 2а, 4, 4б, 6а, 8,пр-т Ленина 20, 20а, 22, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 53,ул. Мусоргского 1,ул. Разина 31, 33,ул. Чапаева 3, 5, 8, 8а,ул. Западная 60,ул. Солнечная 52,ул. Василисина 4, 4а, 6,ул. Сперанского 1,ул. Пугачева 60а, 62,ул. Красноармейская 38, 40, 46, 49,пр-т Строителей 21, 23, 25, 27,ул. Чайковского 12/22, 23, 25, 25а, 27, 30, 34, 36б, 38, 38б, 38г, 38д, 40, 40б, 46, 48, 50а,ул. Балакирева 21, 22, 24, 25, 25а, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 39, 41, 41а, 43д, 57а,ул. Лакина 167, 167а, 169/34, 171, 171а, 171б, 173, 173а, 177, 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 191б, 193, 195,ул. Сурикова 11/32, 12/26, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26,ул. Стасова 23, 31, 36а, 40, 40а,ул. Алябьева 3а, 13а, 14/13, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 23а, 25,ул. Даргомыжского 5, 18, 20,ул. Бобкова 1, 1а, 3, 3а, 8.Пуско-наладочные работы будут завершены в течение трех часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений