Завербованный ковровчанин хотел вступить в войска Украины, но был задержан Сотрудники УФСБ по...

Завербованный ковровчанин хотел вступить в войска Украины, но был задержанСотрудники УФСБ по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность ковровчанина 1996 года рождения, причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма в интернете, посредством мессенджера «Telegram».По версии следствия, обвиняемый умышленно разместил в публичном доступе сообщения, призывающие к осуществлению террористической деятельности, и формирующие негативное отношение к специальной военной операции.В октябре 2023 года он вступил в переписку с неустановленными лицами, находящимися на территории Украины, которые вербовали граждан в националистическую проукраинскую организацию.Обвиняемый заполнил полученный от них бланк анкеты военнослужащего, поступающего на военную службу в военные формирования Украины.В ходе дальнейшей переписки мужчина, будучи осведомлённым о том, что указанная структура является террористической, в июне 2024 года принял решение выехать на территорию Украины, но был задержан.“В отношении указанного гражданина возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.2 УК России и ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 УК РФ”, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.Фигурант заключен под стражу.Фото, видео: пресс-служба УФСБ по Владимирской области