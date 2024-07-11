Его задержали сотрудники ФСБ.

Силовики задержали жителя Коврова, который пытался уехать воевать за Украину.Он пересылал украинской разведке фотографии домов и социальных объектов в аварийном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Мужчина размещал в интернете тексты, содержащие признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и формирующие негативное отношение к спецоперации. По версии следствия, в октябре прошлого года через Telegram местный житель связался с вербовщиками в проукраинскую организацию. Он получил бланк на вступление и заполнил его.Затем мужчина хотел поехать на СВО.«В июне 2024 года он железнодорожным транспортом выехал из Коврова Владимирской области в Москву. Однако фигурант не довел данное преступление до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области», — указали в ФСБ.Подозреваемого арестовали.