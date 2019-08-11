Город Ачинск в Красноярском крае, неподалеку от которого второй раз за несколько дней загорелся склад хранения артиллерийских боеприпасов, может остаться без электричества. Как сообщается на сайте мэрии города, в результате ЧС на складе боеприпасов войсковой части в районе деревни Каменка образовались многократные повреждения проводов на двух линиях электропередачи.

Город Ачинск в Красноярском крае, неподалеку от которого второй раз за несколько дней загорелся склад хранения артиллерийских боеприпасов, может остаться без электричества. Как сообщается на сайте мэрии города, в результате ЧС на складе боеприпасов войсковой части в районе деревни Каменка образовались многократные повреждения проводов на двух линиях электропередачи.Приступить к аварийно-восстановительным работам энергетики пока не могут, так как данный участок еще небезопасен. Если погода ухудшится, есть риск, что город может быть обесточен.Сообщается, что глава Ачинска Илай Ахметов провел экстренное заседание оперативного штаба с энергетиками, на котором были проработаны варианты резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения города. Предполагается использовать в том числе и мобильные дизель-генераторы.Первые взрывы произошли на складе боеприпасов в Ачинском районе 5 августа. Возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек.Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии при разминировании.По сообщению администрации Ачинского района Красноярского края, 52 человека, эвакуированные из Каменки после повторного взрыва на полигоне боеприпасов, остаются в пункте временного размещения в соседнем селе Малиновка. Шестеро из эвакуированных — дети.Сообщается, что для еще более комфортного размещения эвакуированных жителей Каменки пункт временного размещения был перенесен из спортивной школы в общежитие Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства. Оно также находится в Малиновке, там оборудованы игровая комната для детей, приобретены дополнительные спальные комплекты и предметы первой необходимости, также организовано медицинское обслуживание.