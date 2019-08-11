23-летняя невеста рэпера Тимати познает все прелести первой беременности. Но, как оказалось, накануне она столкнулась с первыми серьезными трудностями интересного положения.

23-летняя невеста рэпера Тимати познает все прелести первой беременности. Но, как оказалось, накануне она столкнулась с первыми серьезными трудностями интересного положения.На днях модель опубликовала фото в Stories в своем Instagram. Судя по всему, ее спина уже не справляется под тяжестью живота."Решила иногда носить бандаж для поддержки живота. Пора", – подписала снимок Анастасия.В последнее время бизнесвумен все чаще публикует посты на тему своего интересного положения. Она делится самыми этого периода своей жизни. Кроме того, Решетова часто спрашивает совета у подписчиц, которые уже прошли этот жизненный этап.Так, например, в крайний раз она интересовалась у фолловеров, летали ли они на поздних сроках. Также она спросила, начиная с какой недели врач уже запрещал вылеты. В конце она пообещала поведать о своем личном опыте.Отметим, сейчас Анастасия вместе с возлюбленным . Где именно, пара не уточняет."Ну все. Последний отдых в этом году и прощай покой", – подписала один из отпускных кадров Решетова.Напомним, у Тимати уже есть 5-летний ребенок от бывшей девушки – модели Алены Шишковой. Девочку назвали Алисой. В большей степени ее воспитанием занимается мама продюсера Black Star Симона. Она водит внучку на всевозможные кружки и секции, изучает с ней язык и щедро делится в своем Instagram-аккаунте всеми успехами малышки.