Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выложила в своем Facebook фотографии, на которых она прогуливается по берегу Балтийского моря в Латвии или прямо в одежде уплывает вдаль. Однако пользователи настроя Савченко не оценили и отозвались язвительными комментариями.

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выложила в своем Facebook фотографии, на которых она прогуливается по берегу Балтийского моря в Латвии. Кроме того, в Сети появилось видео, на котором Савченко прямо в одежде входит в море, а затем уплывает вдаль."Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!" — прокомментировала бывший политик свои ощущения.Однако пользователи настроя Савченко не оценили и отозвались язвительными комментариями. "Алых парусов не видно, да и Ассоль уже не та", — заметил один из них.На фотографиях экс-депутат украинской Рады предстает в длинном зеленом платье с разрезом на ноге. Некоторые пользователи тут же окрестили его "пальто" и предположили, что женщина купается прямо в нем, поскольку не похудела к лету. Другие считают, что она его так стирает, потому что "обнищала с этой политикой" и теперь ей приходится экономить.Другие снимки, где Савченко позирует босиком на фоне латвийских дорожных знаков, тоже не вызвали симпатии в интернете. Один из пользователей обозвал Надежду "босой жиночкой со следами голодовок", а другой посетовал, что из-за нее "автолюбители боятся садиться за руль". Он же добавил, что во время президентства Петра Порошенко Савченко "стеснялась" делать такие фотосессии.