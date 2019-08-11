По последним данным, число жертв тайфуна Лекима, обрушившегося в ночь на субботу на побережье китайской провинции Чжэцзян, возросло до 28, еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

По последним данным, число жертв тайфуна "Лекима", обрушившегося в ночь на субботу на побережье китайской провинции Чжэцзян, возросло до 28, еще 20 человек числятся пропавшими без вести.Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших без вести. В результате удара стихии эвакуированы более миллиона человек, всего удар тайфун затронул почти пять миллионов жителей провинции Чжэцзян, передает ТАСС.