В Москве прошел согласованный митинг на проспекте Сахарова. Организаторами мероприятия выступили так называемые независимые кандидаты в депутаты МГД от команды скандального блогера Алексея Навального. МГИК отказал им в регистрации на законных основаниях. Дело в том, что самовыдвиженцы предоставили подписные листы с большим процентом брака. Среди автографов были подписи давно умерших или вовсе не существовавших людей.

В Москве прошел согласованный митинг на проспекте Сахарова. Организаторами мероприятия выступили так называемые независимые кандидаты в депутаты МГД от команды скандального блогера Алексея Навального. МГИК отказал им в регистрации на законных основаниях. Дело в том, что самовыдвиженцы предоставили подписные листы с большим процентом брака. Среди автографов были подписи давно умерших или вовсе не существовавших людей.Когда оппозиция провела уже несколько несогласованных акций, для многих не остается сомнений в том, что все митинги четко координируются и финансируются Западом. В качестве примера можно привести любопытный случай. В официальном Twitter-аккаунте американского посольства появился анонс акции 3 августа. Естественно, дипломата незамедлительно вызвали в МИД РФ, где ему объяснили о недопустимости вмешательства Штатов во внутренние дела России.К слову, находящийся за границей некогда влиятельный российский миллиардер Михаил Ходорковский перед согласованным митингом в Москве разразился странным заявлением. "Мы уже один раз этот музей вытряхнули. Жаль, не до конца, – написал он о Кремле накануне акции в Москве 10 августа. – Но теперь уж точно повторим. Вопрос только времени".По словам члена Изборского клуба, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, за всей протестной активностью в столице стоят "внешние силы". Эксперт заверил, что эти силы далеко не первый год активно поддерживаются Западом. Речь идет о либералах Навальном, Соболь, Яшине и многих других."Это люди без позитивной повестки, зато с сомнительным финансированием", – подчеркнул собеседник .Эксперт также акцентировал внимание на том, что провокаторы, разогревающие участников митингов ради массовых беспорядков, работают по классическим иностранным методичкам, которые применяли на Украине, в Грузии и так далее.Депутат Государственной думы Евгений Федоров в беседе с ФАНом отметил, что так называемая пятая колонна всеми силами пытается погрузить Россию в кровавый хаос. Для этого и устраиваются незаконные митинги в столице."США выделяют на это порядка 80 миллиардов долларов. Организационными вопросами занимаются американское посольство в Москве и вся инфраструктура США в российской столице. Их люди – Навальный и многие другие", – подчеркнул он."Если в том случае, когда проводится санкционированная акция, граждан надо выслушивать и обеспечивать им безопасность, то в случае с беспорядками необходимо ловить зачинщиков хулиганских действий, преступников и сажать их в тюрьмы", – добавил депутат.Ничего позитивного для будущего России беспорядки не принесут, подчеркивают многочисленные эксперты. Единственный, кто получит выгоду от подобного развития событий, находится далеко за океаном. Его не интересуют ни выборы в Мосгордуму, ни проблемы коррупции, ни экология. Он преследует исключительно свои глобальные интересы, и за них готов платить слезами и кровью тех, кто ему доверится.