У детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой очень насыщенная и яркая жизнь. Кроме того, у них есть даже собственные страницы в социальной сети Instagram, где регулярно появляются забавные ролики или фотографии.

У детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой очень насыщенная и яркая жизнь. Кроме того, у них есть даже собственные страницы в социальной сети Instagram, где регулярно появляются забавные ролики или фотографии.Накануне в личном-аккаунте дочери звездной пары – Лизы опубликовали новое видео. Там она рассказала о пользе летней ягоды.Отец семейства, снимая ролик, задал девочке вопрос: "Для каких органов человека полезна земляника?". Малышка, не долго думая, выпалила: "Она полезна, чтобы какать хорошо!"."Правильно, доченька!", – радостно воскликнул Галкин.Лиза тут же добавила, она необходима, чтобы в животике были полезные бактерии. После этого в кадре появляется Гарри. Отец обратился к сыну с вопросом, поддерживает ли он мнение сестры. Вместо ответа мальчик заливисто засмеялся.Поклонники пришли в восторг от остроумных ответов юной леди. "Лизочка никогда не растеряется!", "Обхохоталась!", "Лизочка, ты такая необыкновенная, прекрасная!", – восхищались фанаты."Ну, такая девка деловая, прям актриса уже готовая!", – отметила пользователь Сети.Отметим, что хоть ролик выложен совсем недавно, он явно архивный. Детям Галкина и Пугачевой во время записи было не больше трех лет.