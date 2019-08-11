Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал появление на сайте президента Украины петиции с инициативой сделать доллар украинской национальной валютой. По мнению Слуцкого, это печальный итог пятилетнего внешнего управления Украиной, результатом которого стали разруха экономики и угроза потери финансового суверенитета.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал появление на сайте президента Украины петиции с инициативой сделать доллар украинской национальной валютой. По мнению Слуцкого, это "печальный итог пятилетнего внешнего управления" Украиной, результатом которого стали разруха экономики и угроза потери финансового суверенитета.Дожили! Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой. Печальный итог пятилетнего внешнего управления: разруха экономики и угроза потери финансового суверенитета. https://t.co/3MVIwXoH6v— Леонид Слуцкий (@l_slutsky) August 10, 2019Петиция была зарегистрирована 7 августа, для рассмотрения инициативы украинским президентом ее должны подписать 25 тысяч человек в течение 90 дней. На момент публикации под петицией стояли 48 подписей.Похожий документ уже публиковался на сайте украинского президента в начале июня. Тогда инициатор предлагал ввести доллар как параллельную гривне валюту. Ту петицию за два месяца подписали 50 человек.