В Нидерландах бушует штормовой ветер. Частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба АЗ Алкмаар. По предварительным данным, никто не пострадал. Во вторник, клуб должен был играть с украинским Мариуполем и матч теперь могут перенести.

В Нидерландах бушует штормовой ветер. Частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба "АЗ Алкмаар". По предварительным данным, никто не пострадал. Во вторник, клуб должен был играть с украинским "Мариуполем" и матч теперь могут перенести.А в центре Амстердама гигантская воронка образовалась прямо над одним из каналов. Туристам пришлось спасаться бегством. Повезло — обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.В Люксембурге 19 человек пострадали в результате торнадо. Один – в тяжёлом состоянии. Повреждены около двухсот домов. Половина из них больше непригодна для проживания. Из-за поваленных деревьев заблокированы некоторые дороги. На местах работают около трёхсот пожарных, полицейских и военнослужащих.