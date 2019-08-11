В Москве завершился матч пятого тура чемпионата России по футболу между столичным Динамо и санкт-петербургским Зенитом. Гости добились победы со счетом 2:0. Команда Сергея Семака по-прежнему возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

В Москве завершился матч пятого тура чемпионата России по футболу между столичным "Динамо" и санкт-петербургским "Зенитом". Гости добились победы со счетом 2:0. Команда Сергея Семака по-прежнему возглавляет турнирную таблицу РПЛ.Счет в этой встрече был открыт на 10-й минуте. Дзюба воспользовался передачей Азмуна и точным ударом переиграл вратаря бело-голубых Антона Шунина.Через несколько минут хозяева поля лишились своего капитана. Страж ворот "Динамо" Шунин получил травму и попросил о замене. Его место занял Игорь Лещук. Но и он не сумел остаться "сухим". На 88-й минуте Магомед Оздоев переиграл динамовского вратаря."Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 13 очков после пяти игр. Динамовцы с пять очками занимают 11-ю позицию.