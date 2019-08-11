В матче пятого тура российской премьер-лиги Краснодар на своем поле обыграл Рубин с минимальным счетом – 1:0. Владелец быков Сергей Галицкий после игры пообщался с главным тренером казанской команды Романом Шароновым.

В матче пятого тура российской премьер-лиги "Краснодар" на своем поле обыграл "Рубин" с минимальным счетом – 1:0. Владелец "быков" Сергей Галицкий после игры пообщался с главным тренером казанской команды Романом Шароновым."То, что вы делаете, это очень круто. Я хочу, чтобы у вас получилось, буду за вас переживать, – обратился Галицкий к Шаронову после матча. – Я понимаю, что после поражения тяжело всем, но то, что вы делаете, это круто, знайте это. Мы за вас переживаем".«То, что вы делаете, это очень круто»ї️ @sergeygalitskiy после матча #КраснодарРубин pic.twitter.com/0umIUuv4ML— «Рубин» Казань (@fcrk) 10 августа 2019 г.Напомним, "Краснодар" с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Рубин" расположился на восьмой строчке, имея в активе на три очка меньше. В следующем туре чемпионата России "быки" 18 августа на выезде сыграют с "Тамбовом", а казанцы в тот же день примут "Арсенал".