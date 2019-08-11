Какого он размера, как крепится под фюзеляжем, и хватит ли у МиГа подъемной силы? Теперь, после первой публичной демонстрации российского ракетного комплекса Кинжал, эти вопросы частично снимаются. Гиперзвуковую новинку мог видеть в небе каждый гость конкурса Авиадартс на полигоне под Рязанью. Под прикрытием Кинжалов истребители, штурмовики и бомбардировщики устроили впечатляющее шоу.

Какого он размера, как крепится под фюзеляжем, и хватит ли у МиГа подъемной силы? Теперь, после первой публичной демонстрации российского ракетного комплекса "Кинжал", эти вопросы частично снимаются. Гиперзвуковую новинку мог видеть в небе каждый гость конкурса "Авиадартс" на полигоне под Рязанью. Под прикрытием "Кинжалов" истребители, штурмовики и бомбардировщики устроили впечатляющее шоу.МиГ-31 проносится над трибунами полигона. Вооруженный гиперзвуковым комплексом "Кинжал", он впервые в истории Армейских игр прикрывает действия ударной авиации."Кинжал" — уникальная система, аналогов которой в мире нет. Сверхманевренность и колоссальная скорость делают ее недосягаемой для систем ПВО, а тандем с МиГом позволяет достать любую цель в радиусе 2 тысяч километров.Господство не только на земле, но и, безусловно, в воздухе готовы обеспечить российские авиаторы. Новейшие Су-57 рассекают тучи, работая в связке со стратегическими бомбардировщиками.Бетонобойные снаряды ложатся в заданный квадрат, поднимая вверх столбы пыли, высотой в несколько десятков метров."Впервые мы задействовали самолеты МиГ-31К с комплексом "Кинжал", Су-57 сегодня также выполнял задачи. Все задачи, которые перед ними стояли, экипажи выполнили", — заявил Андрей Юдин, командующий Военно-воздушными силами РФ, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ.Всего экипажи поразили 60 наземных целей, сбросив на полигон более 20 тонн авиабомб."Проведение такого рода международных соревнований позволили совершенствовать инфраструктуру объектов дальней авиации. Полигон сегодня позволяет применять все виды боеприпасов", — сообщил Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией.Полигон также позволяет отрабатывать высадку десанта и тяжелой техники. За многотонным транспортником в небе над аэродромом в Дягилеве появляется самый тяжелый в мире вертолет — Ми-26, с ним группа ударных машин.Авиашоу длилось больше полутора часов. Все это время зрители, не отрываясь, смотрели в небо. По словам организаторов, в этот раз гостей на полигоне было больше, чем годом ранее. Во многом помогла погода. Совпадение ли, но дождь пошел, лишь когда крайняя, как говорят летчики, машина завершила свое выступление.