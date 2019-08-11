Демонстранты в Гонконге вооружились лазерами и умышленно ослепляют сотрудников полиции. Так, за последние дни пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, троих из них пришлось отвезти в больницы с воспалением области глазницы.

Демонстранты в Гонконге вооружились лазерами и умышленно ослепляют сотрудников полиции. Так, за последние дни пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, троих из них пришлось отвезти в больницы с воспалением области глазницы.Полиция предупредила, что воздействие лазера может привести к очень серьезным травмам и поэтому оснащенных таким образом участников акций протеста в дальнейшем будут задерживать.В Гонконге в субботу, 10 августа, вновь произошли столкновения противников закона об экстрадиции с полицейскими. Участники несанкционированной акции заблокировали часть дорог в городе, а также вход в туннель Кросс-Харбор, который проходит под водами бухты Виктория. Чтобы разогнать толпу, стражи правопорядка применили слезоточивый газ, пишет РИА Новости.Протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции не прекращаются в Гонконге с июня. Сначала демонстрации были мирными, но сейчас они все чаще перерастают в беспорядки. В них уже пострадали десятки человек.Между тем Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и агрессии, поскольку в Пекине считают, что уличные демонстрации в Гонконге координируют в Вашингтоне.