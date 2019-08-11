Глава ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возникшее после взрывов боеприпасов возгорание на военных складах под городом Ачинском ликвидировано.

Глава ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возникшее после взрывов боеприпасов возгорание на военных складах под городом Ачинском ликвидировано.В настоящее время на месте происшествия проводятся работы, в ходе которых спасатели хотят удостовериться в полной безопасности обстановки, передает ТАСС. В настоящее время появилась возможность движения по нему поездов.Первые взрывы произошли на складе боеприпасов в Ачинском районе 5 августа. Возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии при разминировании.