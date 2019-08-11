В Индии из-за сильных ливней и наводнений погибли уже более ста человек. Из наиболее пострадавших районов власти эвакуировали порядка ста тысяч жителей. Дороги размыты, транспортное сообщение нарушено, перебои – в подаче электроэнергии.

В Индии из-за сильных ливней и наводнений погибли уже более ста человек. Из наиболее пострадавших районов власти эвакуировали порядка ста тысяч жителей. Дороги размыты, транспортное сообщение нарушено, перебои – в подаче электроэнергии.Оценивать нанесённый ущерб пока никто не берется, отмечает телеканал "Россия 24". Однако специалисты уже заявили, что нынешние муссонные ливни, начавшиеся в июне, стали для Индии самыми разрушительными за последние десять лет.