Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин пообещал, что воздух в российских городах станет чище. Работы будут вестись в рамках нацпроекта по экологии. Кроме того, глава Минприроды анонсировал начало работ по очистке Каспийского моря.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин пообещал, что воздух в российских городах станет чище.На встрече с участниками молодежного форума "Машук" в Пятигорске в субботу министр рассказал, что его ведомство запланировало, в частности, чистку воздуха в 12 городах на 20 процентов. Работы будут вестись в рамках нацпроекта по экологии."Вы не представляете, что значит "тяжело дышать в городе". Такие ситуации возникают в большей степени в районе Урала, в Челябинске, Свердловской области", — заявил Кобылкин.Кроме того, глава Минприроды анонсировал начало работ по очистке Каспийского моря. По его словам, участвовать в этом проекте будет не только Россия, но и другие прикаспийские государства, и сейчас готовится совместное техническое задание.Вместе с тем Кобылкин заверил, что работы по очистке воздуха и водных пространств министерство планирует вести не только в промышленных городах. "Мы будем работать на всей территории Российской Федерации", — подчеркнул министр, слова которого приводит "Интерфакс".