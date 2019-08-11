Россиянка Виталия Королева показала лучший результат в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсменка из России набрала 266,70 балла и стала обладательницей золотой медали турнира.

Россиянка Виталия Королева показала лучший результат в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсменка из России набрала 266,70 балла и стала обладательницей золотой медали турнира.Серебро досталось представительнице Украины Алене Федоровой (263,45 балла). Тройку лучших замкнула еще одна россиянка Кристина Ильиных. В ее активе 263,05 балла.Ранее золото сборной России принесли Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках. Напомним, что чемпионат Европы в Киеве завершится 11 августа.