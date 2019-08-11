Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золотые медали чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве. По итогам шести попыток представители России набрали 435,69 балла. Этот результат оказался лучшим на турнире.

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золотые медали чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве. По итогам шести попыток представители России набрали 435,69 балла. Этот результат оказался лучшим на турнире.Вторыми расположились немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (398,64). Британцы Энтони Хардинг и Джордан Холден, набрав 387,60 балла, стали третьими.Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете чемпионата Европы в Киеве. На ее счету четыре золота, два серебра и две бронзы. Напомним, что турнир завершится 11 августа.