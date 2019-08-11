Стали известны стартовые составы московского Динамо и санкт-петербургского Зенита на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа. Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался в запасе.

Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа. Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался в запасе.В составе "Зенита" игру начнут Андрей Лунев, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.За "Динамо" выступят Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Константин Рауш, Тони Шуньич, Артур Юсупов, Шарль Каборе, Жоаозиньо, Себастьян Шиманьски, Рамиль Шейдаев и Кирилл Панченко.Матч между "Динамо" и "Зенитом" состоится в Москве 10 августа. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.