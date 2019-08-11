Меган
Маркл и принц Гарри почтили память принцессы Дианы. В официальном аккаунте Instagram
герцога и герцогини Сассекских появилась публикация, посвященная покойной.
Меган
Маркл и принц Гарри почтили память принцессы Дианы. В официальном аккаунте Instagram
герцога и герцогини Сассекских появилась публикация, посвященная покойной.
Пост представлял
собой цитату принцессы Дианы. "Совершайте
добро, не ожидая награды, и будьте уверенны в том, что в один прекрасный день
кто-то может сделать то же самое для вас", – отмечалось на снимке.
В подписи
под публикацией указано, что слова имеют силу вдохновлять, поэтому Гарри и Меган
Маркл решили поделиться высказыванием принцессы Уэльской. В дальнейшем чета
Сассекских планирует периодически публиковать воодушевляющие цитаты.
"От
представителей общественности до общественных деятелей, от преподавателей и
студентов до молодых лидеров, мы начинаем с цитаты Дианы, принцессы Уэльской",
– написано под фото.
Отметим,
что в соцсетях и принца Гарри часто появляются отсылки к леди Ди. Например,
в День матери королевская чета показала снимок, на котором рука
герцогини держит ножки новорожденного Арчи. Внимательные поклонники
принцессы Уэльской сразу
обратили внимание на фон снимка – множество незабудок, которые очень любила родительница Гарри.
Добавим, что спустя годы со дня гибели принцессу Диану все
еще помнят. Образ леди Ди влюбил в себя множество женщин по
всему миру, превратив принцессу
Уэльскую в культовую личность. Мать принца Гарри для многих – это неканонизированная
святая, ей подражают и поклоняются. Естественно, не могла не
воспользоваться популярностью Дианы в продвижении своих интересов.