Меган Маркл и принц Гарри почтили память принцессы Дианы. В официальном аккаунте Instagram герцога и герцогини Сассекских появилась публикация, посвященная покойной.

МеганМаркл и принц Гарри почтили память принцессы Дианы. В официальном аккаунте Instagramгерцога и герцогини Сассекских появилась публикация, посвященная покойной.Пост представлялсобой цитату принцессы Дианы. "Совершайтедобро, не ожидая награды, и будьте уверенны в том, что в один прекрасный денькто-то может сделать то же самое для вас", – отмечалось на снимке.В подписипод публикацией указано, что слова имеют силу вдохновлять, поэтому Гарри и МеганМаркл решили поделиться высказыванием принцессы Уэльской. В дальнейшем четаСассекских планирует периодически публиковать воодушевляющие цитаты."Отпредставителей общественности до общественных деятелей, от преподавателей истудентов до молодых лидеров, мы начинаем с цитаты Дианы, принцессы Уэльской",– написано под фото.Отметим,что в соцсетях и принца Гарри часто появляются отсылки к леди Ди. Например,в День матери королевская чета показала снимок, на котором рукагерцогини держит ножки новорожденного Арчи. Внимательные поклонникипринцессы Уэльской сразуобратили внимание на фон снимка – множество незабудок, которые очень любила родительница Гарри.Добавим, что спустя годы со дня гибели принцессу Диану всееще помнят. Образ леди Ди влюбил в себя множество женщин повсему миру, превратив принцессуУэльскую в культовую личность. Мать принца Гарри для многих – это неканонизированнаясвятая, ей подражают и поклоняются. Естественно, не могла невоспользоваться популярностью Дианы в продвижении своих интересов.