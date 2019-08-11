Супруга герцога Сассеского, принца Чарли, Меган Маркл часто оказывается в водовороте скандальных событий. Обычно она сама провоцирует шум вокруг себя, но на этот раз это дело рук мошенников.

Супруга герцога Сассеского, принца Чарли, Меган Маркл часто оказывается в водовороте скандальных событий. Обычно она сама провоцирует шум вокруг себя, но на этот раз это дело рук мошенников.Накануне в Сети появилась реклама чудо-таблеток для похудения. В ней говорится, что средство поможет легко сбросить вес: без диет и изнурительных фитнес-тренировок.Электронный ресурс First Level Fitness опубликовал на своей странице две фотографии герцогини Сассеской: до и после беременности. Под снимками авторы сделали заявление от лица Маркл."После родов я потеряла форму. Но с помощью таблеток Кето я опять такая, как и раньше", – сказано под постом.Другой портал решил не ограничиваться лишь кадрами. Они выложили липовое интервью с Меган.В нем рассказывается о том, что супруга принца Гарри устала искать способы возвращения к прежнему состоянию. Она больше не может истязать себя изнурительными тренировками в спортзале. Поэтому она якобы запустила собственную линию препаратов для похудения. Коме того, там говорится, что это стало.На эту аферу моментально представители Меган Маркл и Букингемского дворца. Они потребовали прекратить герцогини Сассеской, используя ее имя в рекламе."Это незаконно, и мы примем надлежащие меры", – заверил поверенный супруги принца Гарри.Отметим, что тщательное расследование по этому вопросу провело издание Mirror. За такую кропотливую работу представители королевской семьи Британии выразили огромную благодарность.