Младшая
дочь известной телеведущей Теона привела пользователей Сети в восторг.
Наследница Ксении Бородиной удивила неожиданным высказыванием.
Младшая
дочь известной телеведущей Теона привела пользователей Сети в восторг.
Наследница Ксении Бородиной удивила неожиданным высказыванием.
Супруг теледивы – предприниматель Курбан Омаров -
опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись. В кадре трехлетняя Теона сидит
в машине с папой.
Родитель попросил девочку порассуждать на тему любви. Ответ
ребенка стал для Курбана неожиданностью.
"Можно тебе серьезный вопрос задать?" – спросил он у
Теоны. "Какой?" – уточнила девочка. "Что такое любовь?" – серьезным тоном
продолжил муж Ксении Бородиной. "Это имя такое", – заявила Тея и очень удивилась,
когда ее отец взорвался от хохота.
"Жизнь простая штука и не надо ее усложнять. Любовь это имя
Любы", – написал супруг под видео.
Интернет-обыватели были восхищены заявлением Теоны. "Теперь
я знаю что такое Любовь,спасибо за совет😂😂😂😂
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", "Самый крутой ответ, что я слышала 😂😂😂", "Вот так, все просто, так и нам жить надо просто и непосредственно",
"Какая сообразительная 😂😂😂😂😂😍", – восторгается дочерью народ.