Младшая дочь известной телеведущей Теона привела пользователей Сети в восторг. Наследница Ксении Бородиной удивила неожиданным высказыванием.

Младшаядочь известной телеведущей Теона привела пользователей Сети в восторг.Наследница Ксении Бородиной удивила неожиданным высказыванием.Супруг теледивы – предприниматель Курбан Омаров -опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись. В кадре трехлетняя Теона сидитв машине с папой.Родитель попросил девочку порассуждать на тему любви. Ответребенка стал для Курбана неожиданностью."Можно тебе серьезный вопрос задать?" – спросил он уТеоны. "Какой?" – уточнила девочка. "Что такое любовь?" – серьезным тономпродолжил муж Ксении Бородиной. "Это имя такое", – заявила Тея и очень удивилась,когда ее отец взорвался от хохота."Жизнь простая штука и не надо ее усложнять. Любовь это имяЛюбы", – написал супруг под видео.Интернет-обыватели были восхищены заявлением Теоны. "Теперья знаю что такое Любовь,спасибо за совет😂😂😂😂(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Самый крутой ответ, что я слышала 😂😂😂", "Вот так, все просто, так и нам жить надо просто и непосредственно","Какая сообразительная 😂😂😂😂😂😍", – восторгается дочерью народ.