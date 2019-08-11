Гурманы со всего Алтая в эти дни гостят на гастрономическом фестивале Мать Земля Алтай. Он проводится здесь впервые и посвящен не только натуральным продуктам, которыми славится регион, но также культуре и истории этих мест. Организаторы надеются, что фестиваль придаст новый импульс развитию туризма на Алтае. Для этого у республики большой потенциал.

Гурманы со всего Алтая в эти дни гостят на гастрономическом фестивале "Мать Земля Алтай". Он проводится здесь впервые и посвящен не только натуральным продуктам, которыми славится регион, но также культуре и истории этих мест. Организаторы надеются, что фестиваль придаст новый импульс развитию туризма на Алтае. Для этого у республики большой потенциал.На гастрономическую карту России нанесли еще один регион. Республика Алтай – со своим уникальным кулинарным наследием. Здесь одновременно проживают четыре коренных народа. У каждого – свои традиции в культуре и еде.Продвигать не только туризм – приключенческий, но и событийный! Регион впервые проводит гастрономический этнофестиваль при поддержке Ростуризма – на одной площадке собрал все алтайские народы. Для гостей – это шанс за один день узнать многообразие Алтая.Интересно, что не только гости Алтая, но и многие местные жители не пробовали национальную кухню своего региона. На фестивале подготовили меню, с акцентом на местные продукты.Алтай славится качеством. Если травы – то горные, если мясо, то экологически чистое. Региональный продукт планируют выводить на мировой рынок под брендом горного Алтая! А пока нужно силы — объединить!"Не может один ресторан или один отель сделать сюда турпоток. Это должно быть объединение. А пока мы видим, что все наши коллеги — они конкуренты друг другу", — считает Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.Объединить поможет фестиваль — нн должен стать ежегодным. Еще одним поводом посетить Алтай. Сезон здесь с мая по сентябрь – 2 миллиона туристов со всего мира."У нас на 500 километров тракта, есть семь климатических поясов. Ты можешь приехать в одно место – красиво, в другое оно тоже впечатлит. Но никогда и нигде в мире ты не соберешь все достопримечательности буквально одну за другой", — уверен Никита Лобанов, туроператор.Сейчас в Горном Алтае формируется стратегия туристического развития. Гостиницы в процессе сертификации. Ищут новых инвесторов – для новых проектов. А бизнес впечатлений постепенно – выводят из тени.Гастрономический и событийный туризм на Алтае только набирает популярность. И все же в первую очередь сюда едут за экстримом.Сегодня туризм в Республике Алтай — один из главных приоритетов развития. Чтобы принимать гостей круглый год и увеличить темпы развития территории — власти думают над введением курортного сбора. Здесь отдых, что называется, на любой кошелек – от палатки, до пятизвездочных отелей! И стройка не останавливается. Вместе с турпотоком появляются – и новые рабочие места, которые сегодня нужны региону.