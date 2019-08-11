В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате нападения бандитов на ночной клуб погибли пять человек, еще четверо были ранены.

В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате нападения бандитов на ночной клуб погибли пять человек, еще четверо были ранены.Группа вооруженных людей в масках приехала в расположенный в 60 километрах о города клуб поздно ночью. Потребовав выключить музыку, они сначала расстреляли одну из находившихся в заведении женщин, после чего открыли беспорядочную стрельбу по другим посетителям.В местной полиции полагают, что в данном случае речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами, хотя не исключаются и другие версии, передает ТАСС.Высокий уровень преступности — одна из наиболее острых проблем Бразилии. Так, по данным одного из соцопросов, из-за разгула криминала 60 процентов граждан страны опасаются выходить на улицу в вечернее время. При этом в наибольшей степени опасения за свою безопасность высказывают представители малообеспеченных слоев общества.