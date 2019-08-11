Бывшая жена певца Данко Наталия Устюменко по сей день остается под прицелом журналистов из-за своего звездного экс-супруга. Накануне стало известно, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

Бывшая жена певца Данко Наталия Устюменко по сей день остается под прицелом журналистов из-за своего звездного экс-супруга. Накануне стало известно, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.У Наталии возобновились сильнейшие боли в голеностопном суставе. В связи с этим она даже не может выйти из дома.По ее словам, она впервые столкнулась с этим еще в далеком 2013 году. С тех пор они периодически возникают снова с еще большей силой. Последний приступ был в середине июля, боли продолжались в течение трех дней. Затем они стихли, но накануне появились вновь.Устюменко также рассказала, что по МРТ ей поставлено несколько диагнозов: артроз, ганглиевые кисты голеностопного сустава и неврома Мортона. При этом никакие мази, компрессы и таблетки ей не помогают."Осложняет выздоровление тот факт, что я ношу двадцатикилограммового ребенка на руках", – добавила экс-супруга Данко.Отметим, сейчас Наталия со своей дочерью Агатой находится на реабилитации "Дети-ангелы", в Краснодарском крае. Девочка родилась с диагнозом ДЦП.Отцом малышки приходится никто иной как Данко. Вот только после развода с Устюменко он не принимает особо участия в жизни дочери. Поэтому вся ответственность легла на хрупкие плечи Наталии, ведь девочке нужен постоянный уход и реабилитации.