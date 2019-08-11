Певица Наташа Королева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. На видео она предстала во всей красе, продемонстрировав все свои прелести.

Певица Наташа Королева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. На видео она предстала во всей красе, продемонстрировав все свои прелести.На записи исполнительница сначала напевает песню "Символ юности", лежа в гамаке на пляже. После она начинает душевный монолог: "Вьетнам, я не забуду тебя! Это было очень круто! Какой прием, какая погода, ой, да было все супер! Спасибо, Боженька, тебе за эту прекрасную поездку!", – благодарила восхищенная Королева.В конце ролика она встает и уходит с пляжа летящей походкой. Но потом все же останавливается и начинает кружиться в танце. Стоит отметить, что из одежды на ней были только ярко-синий купальник и парео яркой расцветки.Фанатам такое видео пришлось явно по душе. Они начали заваливать артистку всевозможными комплиментами. "Зажигалочка и красавица наша Наташа!", "Наш "Символ Юности"!", "Наташа такая веселая, позитивная!", "Прекрасная фигурка", "Наташа – мисс шарм!", – восторгались поклонники."Красивая женщина радует глаз", – признался обожатель.Отметим, во Вьетнам певица прилетела на гастроли. Кроме того, там она вместе со своим коллективом отметили день рождения одного из музыкантов. По этому случаю они организовали вечеринку в купальниках у бассейна.