Британская компания Network Rail сообщила о затоплении железнодорожных путей на перегоне между английским городом Карлайл и шотландской деревней Локерби.

Британская компания Network Rail сообщила о затоплении железнодорожных путей на перегоне между английским городом Карлайл и шотландской деревней Локерби. По информации компании, в пути остановились пять поездов, которые следовали по маршруту между центральной частью страны и Глазго.Оператор линии Virgin Trains просит пассажиров воспользоваться другим транспортом или маршрутом, пишет ТАСС.Как сообщил телеканал "Скай ньюс", возможно, застрявшие составы смогут пройти зону наводнения со скоростью 8 км/ч.Синоптики предупредили, что в Великобритании в августе может выпасть рекордное количество осадков за всю историю наблюдений.