Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч посоветовал американцам при выводе войск из Германии прихватить и свое ядерное оружие.

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч посоветовал американцам при выводе войск из Германии прихватить "и свое ядерное оружие", пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung.Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу. Угроза вывода войск связана с тем, что Германия до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП, как было предписано странам-членам НАТО.Барч отметил, что ядерный арсенал США должны увезти домой, а не перебазировать в Польшу. Ибо такое развитие событий приведет к резкому ухудшению отношений с Россией, а это противоречит интересам и Германии, и Европы.По последним данным, в Германии размещены 35 тысяч американских военнослужащих. Помимо военнообязанных, на военных базах США в Германии работают 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц.