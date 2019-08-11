Миллиардер Джеффри Эпштейн свел счеты с жизнью в ночь на субботу в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

Миллиардер Джеффри Эпштейн свел счеты с жизнью в ночь на субботу в тюрьме в Нижнем Манхэттене. Эпштейна заключили под стражу в федеральном учреждении по обвинению в сексуальной торговле, передает телеканал АВС.По мнению обвинения, Эпштейн принуждал несовершеннолетних девушек заниматься проституцией. Некоторым из соблазненных не исполнилось 14 лет. С 2002 по 2005 год Эпштейн вступил в половую связь с десятками девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде.Эпштейн вину не признал, а по законам США ему грозило до 45 лет тюремного заключения по совокупности преступлений.Скандал с Эпштейном вынудил уйти в отставку министра труда США Алекса Акосту, который в 2008 году был прокурором и позволил Эпштейну отсидеть всего 13 месяцев за принуждение подростков к сексу.