У телеведущей и певицы Ольги Бузовой многомиллионная армия поклонников по всему миру. Но, как оказалось, ее обожают не только в Сети, но и в реальной жизни.

У телеведущей и певицы Ольги Бузовой многомиллионная армия поклонников по всему миру. Но, как оказалось, ее обожают не только в Сети, но и в реальной жизни.На своей странице в Instagram звезда опубликовала новый ролик. На нем она запечатлена в обнимку с компанией мужчин."Анапа, вот это прием! Тот, кто хочет меня увидеть и удивить, обязательно сделает это! Парни, Спасибо! Ваша Оля!", – подписала пост обескураженная поп-исполнительница.Стало известно, что после концерта в Краснодарском крае Ольга двигалась в автомобиле из Геленджика в Анапу. Неожиданно она обратила внимание на огромную растяжку, на которой было написано: "Лайкер Бузова стой любим". Ведущая "Дома-2" проехать мимо такого впечатляющего обращения.Оказалось, ее разместили поклонники творчества Ольги. Они поджидали ее а обочине с раннего утра.Когда артистка вышла из машины, к ней кинулась толпа, обезумевших от счастья, мужчин. Они сделали шаг навстречу с распахнутыми объятиями, но потом остановились в нерешительности. Бузова и сама начала обниматься с каждым из них.Подписчики оценили простое и непринужденное поведение исполнительницы. "Молодец, Олечка!", "Какая ни была бы Оля, но она своя! Пошла, встретилась, сфоткалась!", "Я не видела артиста, который вот так просто общается с поклонниками! Умница!", – восторгались фолловеры."Единственная звезда, которая не зазвездилась", – отметила фанатка.Также поклонники были приятно удивлены поступком сильной половины. "Самые искренние эмоции, как дети! А Оле приятно!", "Вот это мужики! Браво!", "Так прям клево, весело, а главное с душой встретили!", "Такие счастливые, классно придумали!", – признали пользователи Сети.